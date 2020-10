Donald Trump e la moglie Manuela positivi al coronavirus

Leggi su giornal

(Di venerdì 2 ottobre 2020) E’ di poche ore fa la notizia ufficiale dellatà dial Covid-19, assieme alla: il presidente degli Stati Uniti attualmente impegnato in campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali. A dare la notizia è stato lui stesso attraverso il proprio profilo Twitter: Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! —J.(@real) October 2, 2020 La First Lady ed io siamo risultatial Covid-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. INSIEME ce la faremo!” Quarantena La ...