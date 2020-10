Donald Trump e la First Lady Melania Trump positivi al coronavirus

(Di venerdì 2 ottobre 2020)annuncia pubblicamente di essere positivo al Covid-19 e come lui anche sua moglie, la. La notizia arriva ad un passo dalle elezioni americane del 3 novembre. Poco prima lo stesso Presidente degli USA aveva annunciato un’altratà, quella della consigliera Hope Hicks, anche lei positiva alpositivo al“Questa notteed io siamo risultatial test del Covid 19“, ha scrittocome sempre su Twitter, il suo canale di comunicazione preferenziale. “Inizieremo la nostra ...

Mercati nervosi dopo la notizia della positività al Covid 19 di Donald Trump e sua moglie Melania. Tutti in ribasso i future sull’avvio dei mercati azionari del Vecchio continente. Per la Borsa di ...Riflettori puntati sugli Usa anche se il dibattito al Congresso sui piani di stimolo all'economia passa in secondo piano di fronte all'annuncio della positività al coronavirus di Donald Trump (e della ...