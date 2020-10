Donal Tramp è stato ricoverato in ospedale | le sue condizioni

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Il presidente degli Stati Uniti,d Trump, sarànei prossimi minuti all'militare Walter Reed, dove resterà alcuni giorni su consiglio dei medici come misura cautelare, in modo da poter ricevere cure immediate se necessarie dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Lo riferisce la Casa Bianca, precisando che l'inquilino lavorerà dal nosocomio senza interrompere i suoi impegni e che il trasferimento èdeciso solo in via precauzionale. La notizia, come prevedibile, ha fatto subito il giro del mondo a nemmeno 24 ore da quella della positività a Covid-19 del presidente e della First Lady, Melania, con molto probabilità contagiati a loro volta dalla consigliera Hope Hicks, che aveva viaggiato a bordo dell'Air Force One ...