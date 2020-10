Dissesto idrogeologico, Costa : “Le risorse ci sono, ora servono i progetti” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAriano Irpino (Av) – Tappa ad Ariano Irpino per il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, Sergio Costa. Una visita che arriva a pochi giorni dall’alluvione di Monteforte Irpino. “Il Dissesto idrogeologico non è solo dell’Irpinia ma purtroppo qui c’è una triste storia – dice Costa – Basti pensare che il 79% della superficie in Italia è fragile per via del Dissesto idrogeologico. Abbiamo stanziato delle risorse – continua – Ci sono circa 7 miliardi di euro e soprattutto teniamo in considerazione il Recovery Plan. Finanze utili per la prevenzione che è diversa dall’emergenza“. “La mia richiesta al sindaco che ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAriano Irpino (Av) – Tappa ad Ariano Irpino per il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, Sergio. Una visita che arriva a pochi giorni dall’alluvione di Monteforte Irpino. “Ilnon è solo dell’Irpinia ma purtroppo qui c’è una triste storia – dice– Basti pensare che il 79% della superficie in Italia è fragile per via del. Abbiamo stanziato delle– continua – Cicirca 7 miliardi di euro e soprattutto teniamo in considerazione il Recovery Plan. Finanze utili per la prevenzione che è diversa dall’emergenza“. “La mia richiesta al sindaco che ...

Ultime Notizie dalla rete : Dissesto idrogeologico Dissesto idrogeologico a Itala, un milione e mezzo per i lavori in contrada Casaleddo MessinaToday Campania, Traforo Varano. Cirillo (M5S):”Nessun piano di messa in sicurezza della Regione”

Napoli, 2 Ottobre – Nessun progetto presentato dalla Regione per la riqualificazione dell’area di Varano, dove si stanno realizzando i lavori per il traforo della linea Circumvesuvian, nonostante sia ...

Emergenza per calamità naturale, Biancardi: “Bene l’iniziativa dell’onorevole De Luca. Servono risposte per Monteforte e Moschiano”

“Ancora una volta il territorio irpino si trova a fare i conti con i problemi legati al dissesto idrogeologico. Nell’emergenza tutte le istituzioni preposte sono intervenute con estrema rapidità ed ef ...

