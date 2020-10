Dispetto ai Cinque Stelle A L’Aquila ferma da due anni nel piazzale dell’ospedale la nuova ambulanza donata dai consiglieri regionali M5S

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Un’di zeccaper 2suldell’ospedale dell’Aquila. Si tratta del mezzo di emergenza acquistato daidel M5S, grazie al taglio degli stipendi, che nel 2018 è stato donato alla Asl L’Aquila, Avezzano Sulmona. Una vicenda finita al centro di un’interpellanza all’assessore alla Sanità, Nicoletta Verì, presentata in Consiglio regionale dal 5S Giorgio Fedele (M5s) che non ha convinto nessuno. “Messa alle strette Verì ha provato ad accampare scuse per un fatto gravissimo. Un’con la dotazione strumentale richiesta dalla Asl 1, è stata sottratta al servizio” ha commentato Fedele. Un ...