Dirt 5 | l’ultimo trailer prima del lancio ci porta in Cina

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Ultimo gameplaydelper5, stavolta Codemasters ci prende di peso e ci trastutti quanti inper un Rally Raid mozzafiato Di5 vi abbiamo parlato spessissimo negli ultimi mesi. Annunciato durante l’Inside Xbox che si è tenuto a maggio di quest’anno, il titolo ha poi ricevuto tantissimi gameplay. Sono stati mostrati gli eventi Path Finder, tante piste, abbiamo parlato della colonna sonora e vi abbiamo perfinoto a Cape Town. In ultimo, proprio nella giornata di ieri, abbiamo avuto la quantomeno discutibile notizia che i salvataggi del titolo su PlayStation 4 non potranno essere liberamente trasferibili su PlayStation 5, a differenza di quel che succede per le ...