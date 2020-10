Diletta Leotta | che eleganza | il vestito trasparente conquista i fan – FOTO

Leggi su chedonna

(Di venerdì 2 ottobre 2020), anche con l’arrivo dell’autunno, non si scoraggia e mostra la propria bellezza su Instagram. La celebre conduttrice incanta i followers con unirriverente per lo shootinggrafico. Il risultato è strabiliante.è pronta a stupire nuovamente, non soltanto in libreria, dove è in uscita il suo primo libro “Scegli di … L'articolo, che: ili fan –è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it