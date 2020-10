Dieta vegana, la pediatra: “Fino ai 2 anni rischio scarsa crescita” (Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA – “Nei bambini dai 6 mesi ai 2 anni la dieta vegana è associata ad un alto rischio di scarsa crescita staturo-ponderale in considerazione del ridotto apporto calorico di frutta e verdura, rispetto alle proteine di origine animale”. A dirlo è Anna Maria Staiano, vicepresidente della Società italiana di pediatria (Sip), a partire dalla recente notizia di una coppia australiana condannata dal tribunale per avere provocato alla propria bambina in fasce gravi danni neurologici sottoponendola a un regime alimentare interamente vegano. Leggi su dire (Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA – “Nei bambini dai 6 mesi ai 2 anni la dieta vegana è associata ad un alto rischio di scarsa crescita staturo-ponderale in considerazione del ridotto apporto calorico di frutta e verdura, rispetto alle proteine di origine animale”. A dirlo è Anna Maria Staiano, vicepresidente della Società italiana di pediatria (Sip), a partire dalla recente notizia di una coppia australiana condannata dal tribunale per avere provocato alla propria bambina in fasce gravi danni neurologici sottoponendola a un regime alimentare interamente vegano.

