Dick Barnett | “Fall back baby”

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Compie oggi 84 anni uno dei migliori cestisti ad aver calcato il parquet durante gli anni ’60-70, Richard “. Conosciuto dai più per il suo particolare tiro in sospensione e per le vittorie di due titoli in maglia New York Knicks, nei primi anni ’60 ha vestito anche le maglie dei Syracuse Nationals (oggi Philadelphia 76ers) e Los Angeles Lakers. Nel giorno del suo compleanno ripercorriamone insieme la carriera. I primi anni in NBA Nella foto, scattata nel 1965,, ai tempi giocatore per i Los Angeles Lakers. (Photocredits: AP Photo/file)è stato un cestista straordinario fin dai tempi dell’università. Ha infatti guidato la Tennessee State University (in precedenza Tennessee A&I) a tre titoli ...