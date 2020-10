Dibattiti, elezioni, passaggio di potere: cosa succede dopo Trump positivo al Coronavirus? Gli scenari (Di venerdì 2 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 ottobre)Come se la pandemia da Coronavirus, gli scontri e le manifestazioni di Black Lives Matter e la morte di Ruth Bader Ginsburg non fossero abbastanza, la notizia della positività di Donald Trump ha nuovamente sconvolto la campagna elettorale per le presidenziali. Attualmente, sia il vicepresidente Mike Pence sia lo sfidante di Trump, il democratico Joe Biden, sono risultati negativi al tampone. Fonti del New York Times dicono che le condizioni del presidente e di sua moglie, Melania, anche lei positiva al virus, sono stabili. Ma i sintomi – anche se lievi – comunque ci sono e – soprattutto vista l’età di Trump (74 anni) – non possiamo escludere che le condizioni del presidente potrebbero peggiorare. cosa ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 ottobre)Come se la pandemia da, gli scontri e le manifestazioni di Black Lives Matter e la morte di Ruth Bader Ginsburg non fossero abbastanza, la notizia della positività di Donaldha nuovamente sconvolto la campagna elettorale per le presidenziali. Attualmente, sia il vicepresidente Mike Pence sia lo sfidante di, il democratico Joe Biden, sono risultati negativi al tampone. Fonti del New York Times dicono che le condizioni del presidente e di sua moglie, Melania, anche lei positiva al virus, sono stabili. Ma i sintomi – anche se lievi – comunque ci sono e – soprattutto vista l’età di(74 anni) – non possiamo escludere che le condizioni del presidente potrebbero peggiorare....

