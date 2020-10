“Dialogo nell’Agroalimentare” | la presentazione martedì al Festival dello Sviluppo Sostenibile

Leggi su dire

(Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA – Martedì 6 ottobre 2020 l’ENEA, la FIDAF e la Rete del Festival Cerealia presentano, in un incontro online, il volume “Dialogo nell’Agroalimentare” un Osservatorio per individuare in modo condiviso problematiche, attori, possibili soluzioni e prospettive di collaborazione per creare futuri migliori. L’evento è inserito nel Festival dello Sviluppo Sostenibile e del Festival Cerealia 2020, premiato con la medaglia del Presidente della Repubblica.