Di Battista o Disfattista? Il ‘barricadero’ vuol prendersi il M5S

(Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA – Nel Movimento hanno cercato in tutti i modi di neutralizzarlo, promettendogli questo o quel posto a livello dirigenziale. Ma Alessandro Di Battista, dopo aver fatto il turista in giro per il mondo, è tornato e vuol prendersi la leadership del Movimento.

Il Fatto Quotidiano

L’universo grillino è sull’orlo di una crisi di nervi. “Siamo scomparsi, non abbiamo più un’identità”, gridano i realisti. Nella riunione dei gruppi parlamentari ...Quando Carlo Calenda a fine luglio era sceso in Puglia per sostenere il candidato di Azione e Italia Viva Ivan Scalfarotto (che non è arrivato neanche al 2%) aveva attaccato Michele Emiliano definendo ...