Di Battista avverte il M5s | “Con il Pd faremo la fine dell’Udeur”

Leggi su corrierenazionale

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Alessandro Dilancia un messaggio al Movimento 5stelle: “Alleanza col Pd morte nera,ladell’Udeur” “Io penso che così si andrà verso un indebolimento del M5s e diventerà magari un partito come l’Udeur, buono forse più per la gestione di poltrone e di carriere e non e’ quello per il quale io ho combattuto”. Così Alessandro… L'articolo Diil M5s: “Con il Pdladell’Udeur” Corriere Nazionale.