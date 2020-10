Destiny 2 | ritorna la Festa delle Anime Perdute

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 2 ottobre 2020)l’evento a tema Halloween prima del viaggio verso Europa. Un trailer ci svela le date delladi2 Tra poche settimane i giocatori potranno gettarsi nell’oscurità del satellite Europa con la nuova espansione. Prima di tutto questo però Bungie ha pensato bene di festeggiare. E quale migliore occasione dell’arrivo di Halloween per far tornare l’evento dedicato. Lasta per tornare, ecco il trailer con il periodo in cui sarà disponibile l’evento. Ecco le date delladi2 L’evento ...