Denis Dosio bestemmia al Grande Fratello Vip (VIDEO) (Di venerdì 2 ottobre 2020) La quinta edizione del reality dei vip è stata condita anche da quella che, da più parti, è stata interpretata come una bestemmia. A pronunciarla è stato il più giovane del gruppo, la mascotte di questa edizione, Denis Dosio. Era notte inoltrata e il gruppo si trovava ormai già a letto e con le luci spente, quando il concorrente ha pronunciato la frase incriminata che gli potrebbe causare la squalifica dal gioco. Erano le due di notte quando i vip stavano per andare a dormire. Le luci erano spente e l'inquadratura su Dayane Mello e Adua Del Vesco quando il 19enne di Forlì avrebbe pronunciato un'imprecazione. Subito è calato il gelo tra gli altri concorrenti, che si sono stupiti di quanto successo: "No, noooo", è ...

