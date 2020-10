Decarbonizzazione | CNH Industrial e Nikola sponsorizzano evento di POLITICO

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) – Discutere del miglior percorso per decarbonizzare il trasporto pesante e del ruolo che potrà giocare l’idrogeno in questo scenario. Questo il tema al centro della conferenza di“Decarbonization of Heavy Transport and the Role of Hydrogen” (“Ladel trasporto pesante e il ruolo dell’idrogeno”), sponsorizzata congiuntamente da CNHCorporation. L’, che si è svolto nella giornata di ieri, ha riunito esponenti delle istituzioni dell’Unione europea, esperti del mondoe e rappresentanti delle organizzazioni intergovernative. “Siamo davvero elettrizzati dalle opportunità offerte dal trasformare in realtà il trasporto a lungoraggio a ...