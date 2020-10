De Magistris | “De Luca ha ripreso il lanciafiamme ed è pronto a chiudere | ma pensi a darci numeri precisi”

Leggi su dire

(Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA – “Il presidente della Regione dovrebbe rispondere a una domanda che io gli ho rivolto per iscritto e pubblicamente e cioè di darci dei dati più precisi”. Chiede maggiore chiarezza il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, sui numeri che girano attorno all’emergenza sanitaria in Campania, prima regione in Italia per contagi da covid-19 riscontrati.