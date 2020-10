De Laurentiis telefona ad Agnelli | «Se giochiamo | rischiano anche i giocatori della Juventus»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 3 ottobre 2020) Aurelio Deha chiamato Andreaper capire le intenzionia 48 ore dalla sfida dello Stadium. Lo ha fatto nel pomeriggiopositività di Zielinski. Per non giocare, il Napoli deve avere altri nove positivi. Il Corriere dello Sport scrive che ieri Deha preso il cellulare e ha chiamato Andrea. Il senso del suo discorso è stato semplice: giocando domenica ci può essere un rischio contrarre il Covidper i calciatoriJuve perché non è sicuro al 100% che il terzo giro di tamponi riesca a individuare tutte le positività. Dipende se la positività sia stata contratta durante Napoli-Genoa oppure, ad esempio, durante i successivi ...