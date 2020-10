DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni di sabato 3 ottobre: Emre costretto a dire addio a Leyla (Di venerdì 2 ottobre 2020) Appuntamento del sabato di DayDreamer – Le Ali del Sogno Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca campione d’ascolti dell’estate di Canale 5. E se il protagonista Can Yaman al momento è in Italia per registrare una sorpresa e un’intervista, la serie tv è giunta a metà della messa in onda. Le anticipazioni del prossimo episodio rivelano che Sanem confesserà alla madre di amare Can e i due sono fidanzati. Il fotografo comunicherà ai suoi dipendenti della storia con Aydin, mentre quest’ultima combinerà un nuovo pasticcio ai danni dell’uomo che ama. Sanem racconta tutta la verità alla madre Le anticipazioni della puntata di ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 2 ottobre 2020) Appuntamento deldi– Le Ali delContinua la programmazione di– Le Ali del, la soap opera turca campione d’ascolti dell’estate di Canale 5. E se il protagonista Can Yaman al momento è in Italia per registrare una sorpresa e un’intervista, la serie tv è giunta a metà della messa in onda. Ledel prossimo episodio rivelano che Sanem confesserà alla madre di amare Can e i due sono fidanzati. Il fotografo comunicherà ai suoi dipendenti della storia con Aydin, mentre quest’ultima combinerà un nuovo pasticcio ai danni dell’uomo che ama. Sanem racconta tutta la verità alla madre Ledella puntata di ...

