Darmian Inter: visite al Coni per il terzino. Poi la firma – VIDEO

Darmian ha effettuato le visite al Coni per l'ottenimento dell'idoneità sportiva: nel pomeriggio la firma con l'Inter

Matteo Darmian ha svolto la seconda parte di visite mediche al Coni per ottenere l'idoneità sportiva e completare il proprio trasferimento all'Inter. L'ormai ex terzino del Parma firmerà nel pomeriggio il ...

