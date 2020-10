Dalot Milan, fatta per il terzino: domani le visite mediche (Di venerdì 2 ottobre 2020) Diogo Dalot sarà un nuovo calciatore del Milan. domani sono in programma le visite mediche del terzino destro portoghese Il Milan piazza il colpo Diogo Dalot. Il terzino destro portoghese, di proprietà del Manchester United, sarà un nuovo calciatore del Milan rimpinguando un reparto già molto attrezzato. Come riportato da Sky Sport domani sono in programma le visite mediche per il portoghese. Il terzino era anche nel mirino della Roma ma il Milan ha piazzato l’accelerata decisiva nelle ultime ore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Diogosarà un nuovo calciatore delsono in programma ledeldestro portoghese Ilpiazza il colpo Diogo. Ildestro portoghese, di proprietà del Manchester United, sarà un nuovo calciatore delrimpinguando un reparto già molto attrezzato. Come riportato da Sky Sportsono in programma leper il portoghese. Ilera anche nel mirino della Roma ma ilha piazzato l’accelerata decisiva nelle ultime ore. Leggi su Calcionews24.com

