Da Lizzo a Irina Shayk | per Rihanna si spogliano tutte

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 2 ottobre 2020) C’era un tempo in cui stampa, curiosi e fashionisti, a inizio dicembre, erano in fibrillazione per la messa in onda dell’annuale Victoria’s Secret Fashion Show. Gli splendidi Angeli, con i loro corpi tonici e svestiti, attraversavano la passerella con un irraggiungibile sex appeal, tra le performance di rapper e popstar. L’anno scorso, con l’annuncio della fine definitiva dell’evento (non senza polemiche nei confronti del brand) si è chiusa un’era televisiva, iniziata nel lontano 2001. Ci ha pensato peròa sostituire quella sfilata da sogno e a risollevare l’umore dei nostalgici. Lo show più hot dell’anno Nel 2018 la popstar (e attrice, modella, imprenditrice) ha lanciato la sua linea di lingerie, Savage x Fenty. Modelli piccanti, pizzi, aperture strategiche sull’inguine, colori ...