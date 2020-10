Da febbraio al dibattito presidenziale | quando Trump ha sminuito il Coronavirus – Il video

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 ottobre)La notizia della positività di Donaldalarriva dopo mesi in cui il presidente degli Stati Uniti ha spesso tentato di sminuire la gravità della malattia. Dai primi giorni difino altelevisivo con Joe Biden,il tycoon si è vantato di utilizzare la mascherina «solo se necessario, mica come lui che la mette ogni volta che lo vediamo!». Adesso, però,è in quarantena e ha dovuto cancellare il viaggio in Florida previsto dalla sua campagna elettorale. Al voto mancano soltanto 32 giorni e la positività del presidente avrà inevitabilmente un impatto sull’opinione pubblica americana e sui cittadini chiamati alle ...

I sondaggi nero pece, gli scandali continui in famiglia, ora anche il coronavirus. Si mette male per Donald Trump a un mese dal voto. Ha una sola possibilità per risalire la china e battere Biden. ll ..."E' un'influenza, scomparirà, un giorno come per miracolo, scomparirà". Era il 27 febbraio, in Europa e da noi in Italia si registravano centinaia di nuovi contagi al giorno dell'epidemia che aveva gi ...