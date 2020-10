Da Berlusconi a Trump, i leader mondiali positivi al Covid (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Il primo grande leader mondiale a essere ricoverato per coronavirus è stato il premier britannico Boris Johnson, trasferito lo scorso 6 aprile nel reparto di terapia intensiva dopo il peggioramento dei sintomi. Assistito con l'ossigeno, ma non intubato, Johnson ha espresso la sua gratitudine al servizio sanitario nazionale, dicendo che gli era stata salvata la vita e che senza l'assistenza ricevuta ''sarebbe potuta andare diversamente''. In Gran Bretagna anche l'erede al trono, il principe Carlo, è risultato positivo al coronavirus, così come il ministro della Salute Matt Hancock. Contagiato dal Covid-19 anche il negoziatore europeo per la Brexit, Michel Barnier. In Brasile, terzo Paese al mondo per numero di contagi e secondo per vittime, il presidente Jair Bolsonaro a ... Leggi su iltempo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Il primo grandemondiale a essere ricoverato per coronavirus è stato il premier britannico Boris Johnson, trasferito lo scorso 6 aprile nel reparto di terapia intensiva dopo il peggioramento dei sintomi. Assistito con l'ossigeno, ma non intubato, Johnson ha espresso la sua gratitudine al servizio sanitario nazionale, dicendo che gli era stata salvata la vita e che senza l'assistenza ricevuta ''sarebbe potuta andare diversamente''. In Gran Bretagna anche l'erede al trono, il principe Carlo, è risultato positivo al coronavirus, così come il ministro della Salute Matt Hancock. Contagiato dal-19 anche il negoziatore europeo per la Brexit, Michel Barnier. In Brasile, terzo Paese al mondo per numero di contagi e secondo per vittime, il presidente Jair Bolsonaro a ...

StellaC39664453 : Come non ho gioito quando a essere positivo era #Zingaretti o #Berlusconi non gioisco per #Trump. Sarà che sono sol… - lupone47 : @DaliaDaliaanfo Precisiamo:Berlusconi ha i capelli di legno Trump ha il riporto marmorizzato.... e Briatore da que… - before2000 : @Trump ha lo stesso ceppo di @berlusconi @zingaretti @briatore Sto ceppo di cavolo?? - laura_ceruti : Johnson malato Covid, Bolsonaro malato Covid, Berlusconi malato Covid, Trump positivo ( malato? ), #Salvini mettiti la mascherina dai retta! - RussianMike31 : RT @vitcastagna: #ParliamoDAltro_perfavore Non riguarda il #COVID19 Rimozione e diniego servono ai sovranisti per la loro propaganda. I… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi Trump Da Berlusconi a Trump, i leader mondiali positivi al Covid Adnkronos Da Berlusconi a Trump, i leader mondiali positivi al Covid

Il primo grande leader mondiale a essere ricoverato per coronavirus è stato il premier britannico Boris Johnson, trasferito lo scorso 6 aprile nel reparto di terapia intensiva dopo il peggioramento ...

Coronavirus, con Trump si allunga la serie di leader positivi al virus

Con il nuovo caso di Donald Trump e sua moglie Melania si allunga la serie di personaggi del mondo politico che sono risultati positivi al coronavirus. Prima di Trump a settembre anche il leader di Fo ...

Il primo grande leader mondiale a essere ricoverato per coronavirus è stato il premier britannico Boris Johnson, trasferito lo scorso 6 aprile nel reparto di terapia intensiva dopo il peggioramento ...Con il nuovo caso di Donald Trump e sua moglie Melania si allunga la serie di personaggi del mondo politico che sono risultati positivi al coronavirus. Prima di Trump a settembre anche il leader di Fo ...