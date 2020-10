Cuneo. Campionati Italiani Giovanili di Duathlon nel fine settimana

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2020torna ad ospitare, per il terzo anno consecutivo, idi, manifestazione sportiva nazionale organizzata dall’Asd1198 Triteam su mandato della Fitri (Federazione italiana triathlon), con il patrocinio del Comune di, dell’Atl del Cuneese, dell’Associazione We, della Regione Piemonte, del Coni Piemonte, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio die il sostegno di molti sponsor privati, tra cui il gruppo industriale Merlo Spa e la BCC Caraglio. La manifestazione, inizialmente programmata il 4 e 5 aprile scorsi e poi rimandata causa COVID, si svolge in pieno centro città, tra piazza Galimberti, via Roma ...