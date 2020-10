(Di venerdì 2 ottobre 2020) L'ipotesi di reato contestato dalla procura ai due militari sarebbe l'omicidio colposo. I magistrati sostengono sempre che si tratta di atto dovuto, ma intanto anche chi ha fatto il suo dovere deve nominare legali e periti per difendersi dalle accuse

FirenzePost : Crotone: due finanzieri indagati per aver salvato clandestini nell’imbarcazione esplosa - aleappo53 : RT @ultimenotizie: Omicidio colposo plurimo e incendio colposo. Sono le ipotesi di reato a carico dei quattro finanzieri di Crotone - due d… - CristinaCmr : RT @ultimenotizie: Omicidio colposo plurimo e incendio colposo. Sono le ipotesi di reato a carico dei quattro finanzieri di Crotone - due d… - mrzchm : RT @ultimenotizie: Omicidio colposo plurimo e incendio colposo. Sono le ipotesi di reato a carico dei quattro finanzieri di Crotone - due d… - ultimenotizie : Omicidio colposo plurimo e incendio colposo. Sono le ipotesi di reato a carico dei quattro finanzieri di Crotone -… -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone due

Sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla procura di Crotone i due militari della Guardia di Finanza, Maurizio Giunta e Antonio Frisella, che il 30 agosto scorso sono rimasti feriti a ...Presenta cosi' il prossimo avversario del Crotone, il tecnico dei calabresi, Giovanni Stroppa. Gli squali fin qui nelle prime due gare non sono riusciti a portare punti a casa per via di diverse ...