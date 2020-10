Cristina D’Avena, la dedica speciale per la Festa dei Nonni: il VIDEO dal passato (Di venerdì 2 ottobre 2020) Cristina D’Avena, la cantante su Instagram fa una dedica speciale per il giorno della Festa dei Nonni: spunta il VIDEO dal passato View this post on Instagram Ragazziiii! Nel mio viaggio virtuale in Giappone sogno di giocare a pallavolo sulle spiagge cristalline di Okinawa… Chissà se incontrerò la mia amica Mila… 🏐🏐🇯🇵 #scopriilgiappone #Cristinaingiappone #Cristinaxjnto … L'articolo Cristina D’Avena, la dedica speciale per la Festa dei Nonni: il VIDEO dal passato proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 2 ottobre 2020)D’Avena, la cantante su Instagram fa unaper il giorno delladei: spunta ildalView this post on Instagram Ragazziiii! Nel mio viaggio virtuale in Giappone sogno di giocare a pallavolo sulle spiagge cristalline di Okinawa… Chissà se incontrerò la mia amica Mila… 🏐🏐🇯🇵 #scopriilgiappone #ingiappone #xjnto … L'articoloD’Avena, laper ladei: ildalproviene da YesLife.it.

FrancoSatta : Cristina d’Avena: “Io sogno proibito degli italiani? Mi piace fare la femmina” - grondoamore : @loujshuvg Eh ma Cristina D’Avena è più difficile - ereike05 : Non nominare il nome di Cristina D'Avena invano #gtvip - GHERARDIMAURO1 : RT @Affaritaliani: Cristina D’Avena: 'Covid,la musica non può cambiare. Giappone? Ce l'ho dentro' - Affaritaliani : Cristina D’Avena: 'Covid,la musica non può cambiare. Giappone? Ce l'ho dentro' -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina D’Avena Taranto: oltre 2 tonnellate di rifiuti rimossi in un solo km di costa Corriere di Taranto