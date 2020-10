Cristiano Ronaldo è scontento del mercato della Juventus (Di venerdì 2 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo, così come Messi, è insoddisfatto dall’operato della propria dirigenza Cristiano Ronaldo è infelice. Il portoghese non è soddisfatto del mercato della Juventus e, … L'articolo Cristiano Ronaldo è scontento del mercato della Juventus proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 2 ottobre 2020), così come Messi, è insoddisfatto dall’operatopropria dirigenzaè infelice. Il portoghese non è soddisfatto dele, … L'articolodelproviene da ForzAzzurri.net.

ChampionsLeague : Lionel Messi & Cristiano Ronaldo goal for goal ???? #UCLdraw - OptaPaolo : 5 - Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo in the UEFA Champions League Messi W: 2 Draws: 2 CR W: 1 Goals Messi: 3 Goa… - SquawkaNews : Group G Pot 1: Juventus Pot 2: Barcelona Pot 3: Pot 4: Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi. ?? #UCLDraw - _marquez16 : RT @ChampionsLeague: Lionel Messi & Cristiano Ronaldo goal for goal ???? #UCLdraw - Epiphanio9 : *Foto do Cristiano Ronaldo -