Cresce il trend del fitness online: il coaching a distanza è ormai abitudine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Durante il lockdown, l’allenamento casalingo è diventato parte integrante della routine degli italiani. Appuntamenti fissi con allenamenti online, app e video in cui si consigliavano esercizi e nuove tecniche di rilassamento, anche chi non era convinto, si è ricreduto sul mondo del fitness, sui benefici fisici e psichici. Il workout, anche per i più pigri, è diventato un’abitudine. Questa nuova modalità ha accompagnato la routine degli italiani, tanto da convincere gran parte delle persone a mantenere questa comodità anche se, ad oggi, circoli sportivi e palestre hanno riaperto. A chi è consigliato il coaching online? In prima battuta la risposta più semplice è: “a tutti”. Tuttavia questa tipologia di allenamento ... Leggi su newsagent (Di venerdì 2 ottobre 2020) Durante il lockdown, l’allenamento casalingo è diventato parte integrante della routine degli italiani. Appuntamenti fissi con allenamenti, app e video in cui si consigliavano esercizi e nuove tecniche di rilassamento, anche chi non era convinto, si è ricreduto sul mondo del, sui benefici fisici e psichici. Il workout, anche per i più pigri, è diventato un’. Questa nuova modalità ha accompagnato la routine degli italiani, tanto da convincere gran parte delle persone a mantenere questa comodità anche se, ad oggi, circoli sportivi e palestre hanno riaperto. A chi è consigliato il? In prima battuta la risposta più semplice è: “a tutti”. Tuttavia questa tipologia di allenamento ...

annatomasi1 : RT @cheTVfa: TREND #AUDITEL | Settembre 2020 | #Rai1 è la rete più vista, ma ancora in calo, cresce #Canale5, ottima #Rai3 - DarioL46 : RT @cheTVfa: TREND #AUDITEL | Settembre 2020 | #Rai1 è la rete più vista, ma ancora in calo, cresce #Canale5, ottima #Rai3 - cheTVfa : TREND #AUDITEL | Settembre 2020 | #Rai1 è la rete più vista, ma ancora in calo, cresce #Canale5, ottima #Rai3 - SPattuglia : RT @Comunica_Media: ??Food Wine&Co. 2020: cresce export #MadeinItaly,entro il 2050, 1 persona su 10 nel mondo mangerà #italiano ??Sottovalut… - Comunica_Media : ??Food Wine&Co. 2020: cresce export #MadeinItaly,entro il 2050, 1 persona su 10 nel mondo mangerà #italiano ??Sottov… -

Ultime Notizie dalla rete : Cresce trend Covid e scuola, cresce il trend del “Microschooling” Futuroprossimo Covid, settembre nero in Campania: torna a riempirsi il Cotugno

Covid, settembre nero in Campania: torna a riempirsi il Cotugno.Covid, settembre nero in Campania: torna a riempirsi il Cotugno ...

Trend positivo per i suini

Prezzi ancora in aumento, ma resta elevato il divario con le quotazioni dello scorso anno. Non accade per i macelli, sebbene accusino una riduzione dei margini. Modesti recuperi per i prosciutti ...

Covid, settembre nero in Campania: torna a riempirsi il Cotugno.Covid, settembre nero in Campania: torna a riempirsi il Cotugno ...Prezzi ancora in aumento, ma resta elevato il divario con le quotazioni dello scorso anno. Non accade per i macelli, sebbene accusino una riduzione dei margini. Modesti recuperi per i prosciutti ...