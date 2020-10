Crash Bandicoot 4: It’s About Time!: il nuovo capitolo della saga del marsupiale ha tutte le carte in regola per soddisfare i fan – la nostra prova (Di venerdì 2 ottobre 2020) Activision in questi anni ha ripescato tramite i suoi team interni le vecchie glorie che ci hanno tenuto incollati al pad della prima PlayStation per nottate intere, e dopo una N. Sane Trilogy con i tre capitoli classici di Crash Bandicoot ed una Reignited Trilogy dedicata a Spyro, ecco che Toys For Bob tira fuori invece un nuovo capitolo della saga del marsupiale, un nuovo titolo forte dell’esperienza acquisita in questi anni ma che allo stesso tempo ricorda le sue origini, cercando di accontentare vecchi e nuovi fan. Partiamo dalla trama, per quanto sembri strano parlare di trama in un platform, il quarto episodio di Crash si inserisce perfettamente dove terminava il terzo, dando continuità e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Activision in questi anni ha ripescato tramite i suoi team interni le vecchie glorie che ci hanno tenuto incollati al padprima PlayStation per nottate intere, e dopo una N. Sane Trilogy con i tre capitoli classici died una Reignited Trilogy dedicata a Spyro, ecco che Toys For Bob tira fuori invece undel, untitolo forte dell’esperienza acquisita in questi anni ma che allo stesso tempo ricorda le sue origini, cercando di accontentare vecchi e nuovi fan. Partiamo dalla trama, per quanto sembri strano parlare di trama in un platform, il quarto episodio disi inserisce perfettamente dove terminava il terzo, dando continuità e ...

