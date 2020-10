COVID, vaccino più vicino, ma è boom di contagi. Anche Trump positivo al coronavirus (Di venerdì 2 ottobre 2020) Torna a far preoccupare l’epidemia di COVID. Gli ultimi dati del 1° ottobre riferiscono di oltre 2500 contagiati in sole 24 ore in Italia. E nella maggior parte dei paesi a noi vicini va peggio, Anche molto peggio. Gli esperti affermano, però, che i numeri sono ancora bassi rispetto all’elevato numero di tamponi che si svolgono, con una media che viaggia ormai attorno ai 100 mila al giorno. Secondo il virologo Crisanti, intervistato dall’Huffington Post, se i casi rimanessero attorno ai 2500 sarebbe un grande successo. Se, invece, cominciassero ad aumentare al ritmo di 500 in più al giorno, allora bisognerebbe preoccuparsi. I casi attuali non sono paragonabili a quelli del periodo febbraio-marzo, quando, con ogni probabilità, vi erano dai 40 a i 50 mila nuovi casi al giorno. Il virus ha ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Torna a far preoccupare l’epidemia di. Gli ultimi dati del 1° ottobre riferiscono di oltre 2500ati in sole 24 ore in Italia. E nella maggior parte dei paesi a noi vicini va peggio,molto peggio. Gli esperti affermano, però, che i numeri sono ancora bassi rispetto all’elevato numero di tamponi che si svolgono, con una media che viaggia ormai attorno ai 100 mila al giorno. Secondo il virologo Crisanti, intervistato dall’Huffington Post, se i casi rimanessero attorno ai 2500 sarebbe un grande successo. Se, invece, cominciassero ad aumentare al ritmo di 500 in più al giorno, allora bisognerebbe preoccuparsi. I casi attuali non sono paragonabili a quelli del periodo febbraio-marzo, quando, con ogni probabilità, vi erano dai 40 a i 50 mila nuovi casi al giorno. Il virus ha ...

