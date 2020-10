Covid, Trump positivo. Parigi: “Il virus non risparmia nessuno, neanche i più scettici”. Pence: “Preghiamo” (Di venerdì 2 ottobre 2020) La positività al coronavirus di Donald e Melania Trump stravolge la politica americana e la campagna per le presidenziali in vista del voto del 3 novembre. Su Twitter è trending topic l’hashtag #TrumpHasCovid, mentre si susseguono tweet da osservatori e politici americani che commentano la notizia. “Ci uniamo a milioni i americani che stanno pregando in tutta l’America per la piena e pronta guarigione, Dio benedica il presidente Trump e la nostra straordinaria First Lady“, ha scritto su Twitter Mike Pence inviando, insieme alla moglie Karen, “il nostro affetto e le nostre preghiere” ai “nostri cari amici”. Dall’Europa un commento deciso arriva dal portavoce del governo francese Gabriel Attal che augurando pronta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) La positività al coronadi Donald e Melaniastravolge la politica americana e la campagna per le presidenziali in vista del voto del 3 novembre. Su Twitter è trending topic l’hashtag #Has, mentre si susseguono tweet da osservatori e politici americani che commentano la notizia. “Ci uniamo a milioni i americani che stanno pregando in tutta l’America per la piena e pronta guarigione, Dio benedica il presidentee la nostra straordinaria First Lady“, ha scritto su Twitter Mikeinviando, insieme alla moglie Karen, “il nostro affetto e le nostre preghiere” ai “nostri cari amici”. Dall’Europa un commento deciso arriva dal portavoce del governo francese Gabriel Attal che augurando pronta ...

