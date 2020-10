Covid, Trump: «Io e Melania positivi». L'annuncio del presidente su Twitter (Di venerdì 2 ottobre 2020) Donald Trump e la First Lady Melania sono positivi al Covid. Lo ha annunciato lo stesso Trump su Twitter. «Iniziermo suibito la quarantena e il percorso di convalescenza» ha scritto il... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 2 ottobre 2020) Donalde la First Ladysono positivi al. Lo ha annunciato lo stessosu. «Iniziermo suibito la quarantena e il percorso di convalescenza» ha scritto il...

Agenzia_Ansa : Stretta collaboratrice Trump ha il Covid-19. Hope Hicks ha viaggiato sull'Air Force One per il dibattito con Biden… - rtl1025 : ???? Donald #Trump: 'Sono positivo al #covid' - borghi_claudio : Ma che diamine dice Biden? Che Trump doveva andare in Cina a controllare il covid? ?? Spero sia il traduttore. #Debates2020 - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #Covid, #Trump: 'Io e #Melania positivi, siamo in quarantena' - ottogattotto : Non c'è pace per i negazionisti. #Trump #Bolsonaro #Briatore -