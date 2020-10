Covid, Trump: 'Io e Melania positivi' Ivanka e il marito negativi al tampone (Di venerdì 2 ottobre 2020) People noticed the president's voice was raspy today but some chalked it up to a busy week. - Maggie Haberman, @maggieNYT, In un breve comunicato alla stampa rilasciato all'una di notte ora di ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 ottobre 2020) People noticed the president's voice was raspy today but some chalked it up to a busy week. - Maggie Haberman, @maggieNYT, In un breve comunicato alla stampa rilasciato all'una di notte ora di ...

Giorgiolaporta : In rete i peggiori avanzi di centro sociale, quelli del #restiamoUmani, stanno augurando la morte di #DonaldTrump.… - GassmanGassmann : Trump positivo al covid con la signora Trump. Tutto sotto controllo, già iniziate le cure a base di iniezioni di di… - Capezzone : +++Poco fa a #CoffeeBreak su La7 per parlare di #Likecrazia e attualità+++ CLIPPINO 1 (grazie a @strange_days_82) S… - swapmyh3art : RT @snowmalec: aspettando che donald trump si inietti la candeggina per combattere il covid come aveva consigliato di fare qualche mese fa - _Julia_GM : RT @snowmalec: aspettando che donald trump si inietti la candeggina per combattere il covid come aveva consigliato di fare qualche mese fa -