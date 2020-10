Covid, Trump: 'Io e Melania positivi, iniziamo subito quarantena e cure' Consigliera del presidente sta male (Di venerdì 2 ottobre 2020) People noticed the president's voice was raspy today but some chalked it up to a busy week. - Maggie Haberman, @maggieNYT, In un breve comunicato alla stampa rilasciato all'una di notte ora di ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 ottobre 2020) People noticed the president's voice was raspy today but some chalked it up to a busy week. - Maggie Haberman, @maggieNYT, In un breve comunicato alla stampa rilasciato all'una di notte ora di ...

Agenzia_Ansa : Stretta collaboratrice Trump ha il Covid-19. Hope Hicks ha viaggiato sull'Air Force One per il dibattito con Biden… - TizianaFerrario : #Trump annuncia di essere positivo al #Covid_19 e si mette in quarantena con la moglie anche lei positiva. La campa… - rtl1025 : ???? Donald #Trump: 'Sono positivo al #covid' - revue2presse : IL GIORNALE - liveonpurposexx : buongiornissimo a tutti trump è positivo al covid-19 have a nice day everybody #TrumpHasCovid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Trump Consigliera di Trump positiva al Covid, il presidente: «Io e Melania abbiamo fatto il test» Corriere della Sera Hope Hicks, chi è l'ex modella e consigliera di Donald Trump positiva al coronavirus

Risultata tra i contagiati dal Covid-19, la sua positività è stata ... poi in un'altra agenzia attiva per conto di Ivanka Trump, la figlia del presidente Usa. In seguito assunta alla Trump ...

Trump: “Io e Melania positivi al Covid”

“Questa notte Melania ed io siamo risultati positivi al test del Covid 19”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dato notizia su Twitter dei risultati del tampone eseguito dopo che la ...

Risultata tra i contagiati dal Covid-19, la sua positività è stata ... poi in un'altra agenzia attiva per conto di Ivanka Trump, la figlia del presidente Usa. In seguito assunta alla Trump ...“Questa notte Melania ed io siamo risultati positivi al test del Covid 19”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dato notizia su Twitter dei risultati del tampone eseguito dopo che la ...