Covid, Trump: 'Io e Melania positivi al coronavirus'. L'annuncio del presidente su Twitter. Cancellata tappa elettorale in Florida, la sua ... (Di venerdì 2 ottobre 2020) People noticed the president's voice was raspy today but some chalked it up to a busy week. - Maggie Haberman, @maggieNYT, In un breve comunicato alla stampa rilasciato all'una di notte ora di ... Leggi su ilgazzettino (Di venerdì 2 ottobre 2020) People noticed the president's voice was raspy today but some chalked it up to a busy week. - Maggie Haberman, @maggieNYT, In un breve comunicato alla stampa rilasciato all'una di notte ora di ...

Agenzia_Ansa : Stretta collaboratrice Trump ha il Covid-19. Hope Hicks ha viaggiato sull'Air Force One per il dibattito con Biden… - rtl1025 : ???? Donald #Trump: 'Sono positivo al #covid' - sole24ore : Trump positivo al COVID, in isolamento insieme alla moglie - pinklight22 : RT @il_burocrate: Trump positivo al Covid: come Johnson e Bolsonaro prima di lui. Il politico lavora per evitare di esporre il proprio pop… - Streptococco_ : Trump: “Non ce n’è coviddi” Covid: -