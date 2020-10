Covid: Trump e la moglie positivi VIDEO (Di venerdì 2 ottobre 2020) Trump e la moglie sono risultati positivi al Coronavirus. La notizia che fino a qualche ora fa sembrava incerta è ormai diventata realtà. Trump e la moglie sono risultati positivi al Coronavirus. I due si erano sottoposti al test dopo aver appreso della positività di Hope Hicks, stretta collaboratrice del presidente. Il medico di Trump … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 2 ottobre 2020)e lasono risultatial Coronavirus. La notizia che fino a qualche ora fa sembrava incerta è ormai diventata realtà.e lasono risultatial Coronavirus. I due si erano sottoposti al test dopo aver appreso dellatà di Hope Hicks, stretta collaboratrice del presidente. Il medico di… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Agenzia_Ansa : Stretta collaboratrice Trump ha il Covid-19. Hope Hicks ha viaggiato sull'Air Force One per il dibattito con Biden… - TizianaFerrario : #Trump annuncia di essere positivo al #Covid_19 e si mette in quarantena con la moglie anche lei positiva. La campa… - rtl1025 : ???? Donald #Trump: 'Sono positivo al #covid' - perfectderavin : RT @maroccotnl: trump con il covid, non solo brutte notizie - piave79 : RT @marioadinolfi: Si può mantenere la data elettorale del 3 novembre con uno dei due contendenti impossibilitato a fare campagna? Mi chied… -