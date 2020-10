Covid si è preso la Casa Bianca. Donald Trump in ospedale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Donald Trump è stato ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo al coronavirus. La decisione di trasportare il presidente all’ospedale militare Walter Reed è stata presa a titolo “precauzionale”, ha precisato la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany. “Il presidente Trump rimane di buon umore, ha sintomi lievi e ha lavorato tutto il giorno e per i prossimi giorni lavorerà dagli uffici presidenziali del Walter Reed Hospital”, ha aggiunto ancora la portavoce. Senza scomodare l’Unione Sovietica di Cernenko, è chiaro che la prima esigenza della Casa Bianca è quella di sottolineare che Donald Trump è ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 ottobre 2020)è stato ricoverato indopo essere risultato positivo al coronavirus. La decisione di trasportare il presidente all’militare Walter Reed è stata presa a titolo “precauzionale”, ha precisato la portavoce della, Kayleigh McEnany. “Il presidenterimane di buon umore, ha sintomi lievi e ha lavorato tutto il giorno e per i prossimi giorni lavorerà dagli uffici presidenziali del Walter Reed Hospital”, ha aggiunto ancora la portavoce. Senza scomodare l’Unione Sovietica di Cernenko, è chiaro che la prima esigenza dellaè quella di sottolineare cheè ...

