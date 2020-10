Covid Napoli, arrivano i risultati di altri 4 tamponi: la nota (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un ulteriore sospiro di sollievo in casa Napoli. La sfida col Genoa, o meglio la notizia delle tante positività dei grifoni ha messo paura all’intero gruppo partenopeo. Poi i i due cicli di tamponi hanno dato un esito, comunque, confortante: due sole positività, un giocatore e uno dello staff. Questa sera è arrivata la nota stampa della società azzurra che regala un’altra buona notizia. “Si comunica che gli ultimi 4 tamponi processati, di membri non appartenenti al gruppo squadra, hanno dato esito negativo al Covid-19″. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un ulteriore sospiro di sollievo in casa. La sfida col Genoa, o meglio la notizia delle tante positività dei grifoni ha messo paura all’intero gruppo partenopeo. Poi i i due cicli dihanno dato un esito, comunque, confortante: due sole positività, un giocatore e uno dello staff. Questa sera è arrivata lastampa della società azzurra che regala un’altra buona notizia. “Si comunica che gli ultimi 4processati, di membri non appartenenti al gruppo squadra, hanno dato esito negativo al-19″. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

