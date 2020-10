Covid Lazio, il bollettino: 265 nuovi casi (115 a Roma) e 5 morti (Di venerdì 2 ottobre 2020) Su 12 mila tamponi, nel Lazio si registrano oggi 264 nuovi casi positivi al Covid-19, di cui 115 a Roma. Inoltre, si registrano 5 decessi nelle ultime 24 ore e 55 guariti. È quanto emerge dal... Leggi su ilmattino (Di venerdì 2 ottobre 2020) Su 12 mila tamponi, nelsi registrano oggi 264positivi al-19, di cui 115 a. Inoltre, si registrano 5 decessi nelle ultime 24 ore e 55 guariti. È quanto emerge dal...

