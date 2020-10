Covid Italia, il bollettino di oggi: contagi stabili, 2.499 nuovi casi e 23 morti. Oltre 120 mila tamponi: è record (Di venerdì 2 ottobre 2020) Covid Italia, il bollettino di oggi 2 ottobre 2020. Sono 2.499 i nuovi casi di coronavirus in Italia, mentre i decessi oggi sono 23: dati sostanzialmente in linea con quelli di ieri, quando sono... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 2 ottobre 2020), ildi2 ottobre 2020. Sono 2.499 idi coronavirus in, mentre i decessisono 23: dati sostanzialmente in linea con quelli di ieri, quando sono...

robersperanza : L’Italia investe con determinazione sulla ricerca per un vaccino Covid sicuro ed efficace. Oggi ad Anagni avviata… - carlaruocco1 : Non è Lercio!!! Salvini sull'orlo di una crisi di consensi confonde uno studio televisivo per un'aula di tribunale.… - RaiNews : Aumento improvviso dei nuovi casi di Covid in Italia #COVID19 - OpencovidM : @Ciribini @EluxLab @unibs_official Dati COVID-19 Italia forniti dal Ministero della Salute. Elaborazione a cura del… - mlongo1976 : RT @doluccia16: Avete rotto i maroni voi, Bella Ciao, il covid, l'antirazzismo, l'antifascismo, l'omofobia, l'accoglienza, e tutte le cavol… -