Covid Italia, bollettino oggi: contagi stabili (2.499) e 23 morti. Oltre 120 mila tamponi, è record (Di venerdì 2 ottobre 2020) Covid Italia, il bollettino di oggi 2 ottobre 2020. Sono 2.499 i nuovi casi di coronavirus in Italia, mentre i decessi oggi sono 23: dati sostanzialmente in linea con quelli di ieri, quando sono... Leggi su ilmattino (Di venerdì 2 ottobre 2020), ildi2 ottobre 2020. Sono 2.499 i nuovi casi di coronavirus in, mentre i decessisono 23: dati sostanzialmente in linea con quelli di ieri, quando sono...

robersperanza : L’Italia investe con determinazione sulla ricerca per un vaccino Covid sicuro ed efficace. Oggi ad Anagni avviata… - IlContiAndrea : Indipendentemente dal numero crescente dei contagi, l’ipotesi delle mascherine anche all’aperto in tutta Italia, no… - RaiNews : Aumento improvviso dei nuovi casi di Covid in Italia #COVID19 - InfolabLeone : RT @MinVeritas: I campi Covid saranno presto disponibili in tutta Italia. - EuroMasochismo : RT @MinVeritas: I campi Covid saranno presto disponibili in tutta Italia. -