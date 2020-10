Covid, in Val Seriana quasi un abitante su due ha contratto il virus (Di venerdì 2 ottobre 2020) In Valle Seriana, Bergamo, quasi un abitante su due ha gli anticorpi contro il coronavirus. Lo rivela l'Agenzia di tutela della salute di Bergamo comunicando gli esiti dell'indagine sierologica ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 ottobre 2020) In Valle, Bergamo,unsu due ha gli anticorpi contro il corona. Lo rivela l'Agenzia di tutela della salute di Bergamo comunicando gli esiti dell'indagine sierologica ...

zazoomblog : Covid in Val Seriana quasi un abitante su due ha contratto il virus - #Covid #Seriana #quasi #abitante - arual812 : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Val Seriana quasi un abitante su due ha contratto il virus #covid - blogLinkes : In val Seriana il 42,3% degli abitanti ha avuto il Covid - USB_Basilicata : @MarioPolese (Iv): “Regione faccia chiarezza su emergenza Covid in Val d’Agri” - FrancePeloso : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Val Seriana quasi un abitante su due ha contratto il virus #covid -