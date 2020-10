Covid, in Spagna la situazione è critica ma il telelavoro potrebbe migliorare le cose (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il tunnel dell’emergenza è lungo, più di quanto si credesse, e lo spettro di un lockdown autunnale sta prendendo forma. A Madrid, dopo non pochi scontri istituzionali tra enti locali e governo centrale, il provvedimento che decreta il confinamento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Tutto lascia prevedere che con le restrizioni arriveranno nuovi affanni per una metropoli già duramente colpita. I pilastri dell’economia cittadina, servizi, turismo e commercio, boccheggiano: si calcola che oltre il 30% degli esercizi presenti sulla Gran Vía, l’arteria principale della città, non ha riaperto dopo il lockdown di primavera. Le plumbee prospettive hanno senza dubbio inciso nell’accelerazione impressa in questi giorni dalla coalizione di sinistra (socialisti e Podemos) per delineare le regole del teletrabajo, il lavoro a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il tunnel dell’emergenza è lungo, più di quanto si credesse, e lo spettro di un lockdown autunnale sta prendendo forma. A Madrid, dopo non pochi scontri istituzionali tra enti locali e governo centrale, il provvedimento che decreta il confinamento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Tutto lascia prevedere che con le restrizioni arriveranno nuovi affanni per una metropoli già duramente colpita. I pilastri dell’economia cittadina, servizi, turismo e commercio, boccheggiano: si calcola che oltre il 30% degli esercizi presenti sulla Gran Vía, l’arteria principale della città, non ha riaperto dopo il lockdown di primavera. Le plumbee prospettive hanno senza dubbio inciso nell’accelerazione impressa in questi giorni dalla coalizione di sinistra (socialisti e Podemos) per delineare le regole del teletrabajo, il lavoro a ...

NicolaPorro : ?? Ci dicono che i populisti sono stati incapaci di gestire il #coronavirus. Ma casi come #Francia e #Spagna dimostr… - owenbuzzo : @Vatenerazzurro1 Non dategli corda. Ignoratelo. Si fa le sege con i gdm e i bilanisti che lo seguono. Un politico c… - ADM_assdemxmi : RT @MiAirports: Aggiornamento #Covid-19# per passeggeri in rientro da Parigi, regioni rosse della Francia, Malta, Spagna, Croazia e Grecia… - MiAirports : Aggiornamento #Covid-19# per passeggeri in rientro da Parigi, regioni rosse della Francia, Malta, Spagna, Croazia e… - MiAirports : Area test #Covid-19# per passeggeri in rientro da Parigi, regioni rosse della Francia, Malta, Spagna, Croazia e Gre… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Spagna Coronavirus in Europa: rialzo dei contagi in Spagna, Germania, Italia e UK Rai News Rete Eurydice: i calendari scolastici e accademici in Europa

A Malta, i bambini tornano a scuola alla fine di settembre; nel nord della Macedonia e Montenegro il 1° ottobre invece che il 1° settembre (a causa della pandemia Covid-19). Inoltre, in paesi come ...

Vendemmia, dall'estero oltre 1 milione di lavoratori stagionali

Sono oltre 1 milione i lavoratori stagionali dell'Est Europa che ogni anno vengono in Italia per la vendemmia di settembre. Alexandra Ichim, cittadina rumena, con un viaggio in autobus di 12 ore è arr ...

A Malta, i bambini tornano a scuola alla fine di settembre; nel nord della Macedonia e Montenegro il 1° ottobre invece che il 1° settembre (a causa della pandemia Covid-19). Inoltre, in paesi come ...Sono oltre 1 milione i lavoratori stagionali dell'Est Europa che ogni anno vengono in Italia per la vendemmia di settembre. Alexandra Ichim, cittadina rumena, con un viaggio in autobus di 12 ore è arr ...