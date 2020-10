Covid, in Lombardia 307 nuovi contagi e 4 morti (Di venerdì 2 ottobre 2020) Milano, 2 ott. (Adnkronos) - Sono 307 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia (di cui 27 'debolmente positivi' e 1 a seguito di test sierologico) mentre nelle ultime 24 ore sono stati 4 i decessi, facendo così salire il totale di morti a 16.964 dall'inizio dell'epidemia. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. I tamponi effettuati sono stati 19.842, per un totale di 2.153.477. Quanto ai pazienti guariti/dimessi sono 81.228 (+304), di cui 1.419 dimessi e 79.809 guariti. In aumento i ricoverati in terapia intensiva: 39 (+4) mentre quelli ricoverati non in terapia intensiva sono 302 (+4). Nel dettaglio, sono 159 i nuovi positivi al coronavirus nella provincia di Milano, di cui 81 a Milano città. Quanto alle altre province, a Bergamo i nuovi casi sono 13, a Brescia 20, a Como 5, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Milano, 2 ott. (Adnkronos) - Sono 307 ipositivi al coronavirus in(di cui 27 'debolmente positivi' e 1 a seguito di test sierologico) mentre nelle ultime 24 ore sono stati 4 i decessi, facendo così salire il totale dia 16.964 dall'inizio dell'epidemia. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. I tamponi effettuati sono stati 19.842, per un totale di 2.153.477. Quanto ai pazienti guariti/dimessi sono 81.228 (+304), di cui 1.419 dimessi e 79.809 guariti. In aumento i ricoverati in terapia intensiva: 39 (+4) mentre quelli ricoverati non in terapia intensiva sono 302 (+4). Nel dettaglio, sono 159 ipositivi al coronavirus nella provincia di Milano, di cui 81 a Milano città. Quanto alle altre province, a Bergamo icasi sono 13, a Brescia 20, a Como 5, ...

