Covid, Donald Trump e Melania positivi. New York Times: “Il presidente ha lievi sintomi”. Cancellata tappa elettorale in Florida (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ha sempre minimizzato il Covid-19, senza incentivare le misure per il contenimento del contagio, così come hanno fatto il premier britannico Boris Johnson e il presidente americano Jair Bolsonaro. Entrambi, poi, si sono ammalati. E ora anche Donald Trump è risultato positivo al tampone, così come la moglie Melania. “La First Lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. Insieme ce la faremo!”, ha annunciato in un tweet. Il tampone è stato eseguito per la coppia dopo che la consigliera 32enne Hope Hicks è risultata positiva mercoledì a bordo dell’Air Force One. Negativo invece il segretario di Stato Mike Pompeo, appena ripartito da Roma, e la moglie. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ha sempre minimizzato il-19, senza incentivare le misure per il contenimento del contagio, così come hanno fatto il premier britannico Boris Johnson e ilamericano Jair Bolsonaro. Entrambi, poi, si sono ammalati. E ora ancheè risultato positivo al tampone, così come la moglie. “La First Lady ed io siamo risultatial-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. Insieme ce la faremo!”, ha annunciato in un tweet. Il tampone è stato eseguito per la coppia dopo che la consigliera 32enne Hope Hicks è risultata positiva mercoledì a bordo dell’Air Force One. Negativo invece il segretario di Stato Mike Pompeo, appena ripartito da Roma, e la moglie. ...

