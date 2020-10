Covid | De Luca | “Nessuna angoscia ma se continuiamo così ci facciamo male”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiConsueto appuntamento del venerdì con Vincenzo De. Il presidente della Regione Campania ha parlato ai cittadini dalla sua pagina facebook. Questi i passaggi più significativi. SITUAZIONEOggi ancora 392 nuovi contagi con il tasso positivi che è al 4,6%. Dobbiamo avere atteggiamento di tranquillità e consapevolezza del problema. Ho registrato qualche elemento di depressione eche non aiutano a risolvere i problemi. Dobbiamo capire bene qual è la situazione e avere il quadro dei comportamenti da porre in essere nei prossimi giorni. Abbiamo numero elevato di positivi ma il 98& dei positivi che registriamo sono asintomatici, persone che non hanno alcun problema. E abbiamo, rispetto a sei mesi fa, anche un numero molto ridotto di persone in terapia ...