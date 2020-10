Covid, Crisanti mette il limite: “Provvedimenti restrittivi con 7-8mila casi al giorno” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Andrea Crisanti a Piazza Pulita torna a parlare sul Covid per fare il punto della situazione. E sulla situazione del virus, il professore dell’Università di Padova e dell’Imperial College di Londra, ha ribadito il suo punto di vista su mascherina e vaccino anti influenzale, spiegando che secondo lui per arrivare a provvedimenti restrittivi i casi giornalieri dovrebbero salire a quota 7-8mila. LEGGI ANCHE > Crisanti attacca la Cina: “Fatico a credere che non sapesse degli asintomatici” Crisanti a Piazza Pulita, dalle mascherine al ruolo del vaccino anti influenzale Per Crisanti a Piazza Pulita, il programma di La7 condotto da Corrado Formigli, sul Covid ci sono una serie di questioni da ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Andreaa Piazza Pulita torna a parlare sulper fare il punto della situazione. E sulla situazione del virus, il professore dell’Università di Padova e dell’Imperial College di Londra, ha ribadito il suo punto di vista su mascherina e vaccino anti influenzale, spiegando che secondo lui per arrivare a provvedimentigiornalieri dovrebbero salire a quota 7-. LEGGI ANCHE >attacca la Cina: “Fatico a credere che non sapesse degli asintomatici”a Piazza Pulita, dalle mascherine al ruolo del vaccino anti influenzale Pera Piazza Pulita, il programma di La7 condotto da Corrado Formigli, sulci sono una serie di questioni da ...

