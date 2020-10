Covid, Conte prepara il nuovo Dpcm: stretta sugli eventi sportivi e braccio di ferro con le Regioni (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il nuovo Dpcm dettato dall’emergenza Covid è quasi pronto. Ne dà notizia il sito di Repubblica illustrando quelli che saranno i Contenuti. La proroga dello stato d’emergenza fino al 31 gennaio e la richiesta di un passo indietro alle Regioni sugli eventi sportivi al chiuso con più di 200 persone. Il Consiglio dei ministri discuterà le misure lunedì e il ministro della Salute Roberto Speranza le illustrerà martedì in Parlamento. La pubblicazione in Gazzetta ufficiale dovrebbe essere mercoledì. Cosa c’è nel nuovo Dpcm In pratica il Dpcm stabilisce di nuovo il divieto di assembramento consentendo la presenza ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ildettato dall’emergenzaè quasi pronto. Ne dà notizia il sito di Repubblica illustrando quelli che saranno inuti. La proroga dello stato d’emergenza fino al 31 gennaio e la richiesta di un passo indietro alleal chiuso con più di 200 persone. Il Consiglio dei ministri discuterà le misure lunedì e il ministro della Salute Roberto Speranza le illustrerà martedì in Parlamento. La pubblicazione in Gazzetta ufficiale dovrebbe essere mercoledì. Cosa c’è nelIn pratica ilstabilisce diil divieto di assembramento consentendo la presenza ...

