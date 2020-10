Covid, 2.499 nuovi casi e 23 morti. Oltre 120 mila tamponi (Di venerdì 2 ottobre 2020) il di oggi 2 ottobre 2020. Sono 2.499 i nuovi casi di coronavirus in Italia, mentre i decessi oggi sono 23: dati sostanzialmente in linea con quelli di ieri, quando sono stati registrati 2.548 contagi ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 ottobre 2020) il di oggi 2 ottobre 2020. Sono 2.499 idi coronavirus in Italia, mentre i decessi oggi sono 23: dati sostanzialmente in linea con quelli di ieri, quando sono stati registrati 2.548 contagi ...

Coronavirus, i dati nazionali del 2 ottobre: 2.499 casi e 23 decessi. Nuovo record di tamponi: 120.301

